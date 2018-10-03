هاني رمزي: هذا هو مهاجم مصر القادم

03 أكتوبر 2018 - 11:00 م

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن «رمضان صبحي ابتعد عن المنتخب نتيجة الإصابة، وابتعاده عن المشاركة أساسيًا في صفوف فريقه».



وأوضح "رمزي"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن «عبدالله السعيد عامل السن سبب عدم انضمامه للمنتخب، وصلاح محسن سيكون مهاجم مصر القادم بقوة».

