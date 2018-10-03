  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:14 ص
بحث متقدم
الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

mbc

تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

محمد صلاح

هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

فاروق الفيشاوي

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

شيخ الطريقة الشبراوية

السيسي هدية من الله لمصر

الطفل

قاتل طفل المنصورة: كنت أقلد فنانًا شهيرًا

مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

مخبز فينو "أرشيفية"

زيادة مرتقبة في أسعار «الفينو»

في استراليا..

زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل

الصفحة الأخيرة

استراليا
استراليا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

زوج يكتشف خيانة زوجته بطريقة لا تحدث إلا في أفلام السينما

#

موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

#

مسلح يقتل خمسة أشخاص وينتحر في كاليفورنيا

#

حلق شعر رأس المتحرش

أدانت محكمة في أستراليا، الثلاثاء، رجلا بتهمة تشجيع زوجته على الانتحار، وذلك بعد اكتشاف أنه المستفيد الوحيد من عقد تأمين على حياتها.
ووفقا لـ«بي بي سي»، كانت جينيفر مورانت، التي ماتت وعمرها 56 عاما، تعاني من آلام مزمنة، لكنها لم تكن مصابة بمرض قاتل.
وتوصلت هيئة المحلفين في المحكمة إلى أن زوجها جراهام مورانت، 69 عاما، ساعدها على الانتحار، وهو ما نفاه المتهم.
وأخبر الادعاء المحكمة أن الزوج هو المستفيد الوحيد من عقد تأمين يخص زوجته، قيمتها 1.4 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.
ودفع «مورانت» بالبراءة، قائلا إنه لم يكن يعلم بأمر بوليصة التأمين. وقال القاضي، بيتر ديفيز، إن الزوجة ما كانت لتقدم على إنهاء حياتها لولا نصائح زوجها.
وعُثر على الزوجة متوفية في سيارتها إلى جانب مولد كهربائي، في 30 نوفمبر 2014، وبجانبها رسالة تقول «أرجو عدم إنعاشي». وكان زوجها قد اصطحبها إلى متجر لشراء المولد، بحسب الإدعاء.
وعلمت المحكمة أن «جورات»، التي كانت تعاني من آلام في الظهر ونوبات اكتئاب، أخبرت صديقة لها أنها ستقوم بإنهاء حياتها وأن زوجها سيساعدها في ذلك.
وقال شهود للمحكمة إن الزوج كان قد أخبر زوجته أنه سيستخدم نقود التأمين من أجل تأسيس جمعية دينية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على المتهم في 19 أكتوبر. وأخبر المدعون المحكمة أن من النادر في أستراليا أن ينصح أشخاص الآخرين بإنهاء حياتهم.
وقال الخبير القانوني الأسترالي، بين وايت، لـ«بي بي سي» إن حالات المساعدة على الانتحار نادرة جدا في أستراليا.
وكانت ولاية فيكتوريا الأسترالية هي الأولى التي تشرع مساعدة المرضى على الانتحار في حال كان الأمل من شفائهم معدوما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله
» تطورات جديدة بحادث مصرع أسرة مصرية حرقا
» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك
» نكشف أسرار استقالة قياديين بوزارة التربية والتعليم
» "ميلانيا" تصلح ما أفسده "ترامب".. هذا ما فعلته
» منع مرتضى منصور من السفر
» «سمير محروس»: صُمت رمضان مع إخواتى المسلمين فى حرب الكرامة
» الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:55 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان