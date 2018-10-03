» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل

03 أكتوبر 2018 - 10:50 م

أدانت محكمة في أستراليا، الثلاثاء، رجلا بتهمة تشجيع زوجته على الانتحار، وذلك بعد اكتشاف أنه المستفيد الوحيد من عقد تأمين على حياتها.



ووفقا لـ«بي بي سي»، كانت جينيفر مورانت، التي ماتت وعمرها 56 عاما، تعاني من آلام مزمنة، لكنها لم تكن مصابة بمرض قاتل.



وتوصلت هيئة المحلفين في المحكمة إلى أن زوجها جراهام مورانت، 69 عاما، ساعدها على الانتحار، وهو ما نفاه المتهم.



وأخبر الادعاء المحكمة أن الزوج هو المستفيد الوحيد من عقد تأمين يخص زوجته، قيمتها 1.4 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.



ودفع «مورانت» بالبراءة، قائلا إنه لم يكن يعلم بأمر بوليصة التأمين. وقال القاضي، بيتر ديفيز، إن الزوجة ما كانت لتقدم على إنهاء حياتها لولا نصائح زوجها.



وعُثر على الزوجة متوفية في سيارتها إلى جانب مولد كهربائي، في 30 نوفمبر 2014، وبجانبها رسالة تقول «أرجو عدم إنعاشي». وكان زوجها قد اصطحبها إلى متجر لشراء المولد، بحسب الإدعاء.



وعلمت المحكمة أن «جورات»، التي كانت تعاني من آلام في الظهر ونوبات اكتئاب، أخبرت صديقة لها أنها ستقوم بإنهاء حياتها وأن زوجها سيساعدها في ذلك.



وقال شهود للمحكمة إن الزوج كان قد أخبر زوجته أنه سيستخدم نقود التأمين من أجل تأسيس جمعية دينية.



ومن المقرر أن يصدر الحكم على المتهم في 19 أكتوبر. وأخبر المدعون المحكمة أن من النادر في أستراليا أن ينصح أشخاص الآخرين بإنهاء حياتهم.



وقال الخبير القانوني الأسترالي، بين وايت، لـ«بي بي سي» إن حالات المساعدة على الانتحار نادرة جدا في أستراليا.

