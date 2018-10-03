السلطات اليابانية تحذر من اقتراب إعصار «كونج-ري»

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«الأرصاد»: الصعيد أكثر المناطق المهددة بالسيول

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، المواطنين من اقتراب إعصار «كونج-ري» بالغ القوة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بحلول الغد .
وأوضحت الوكالة أن الإعصار قد يجلب الرياح العنيفة والأمواج العالية وانهيارات طينية وفيضانات بالمناطق المنخفضة جراء الهطول الغزير للأمطار بمقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن العاصفة قد تغير مسارها نحول الشمال الشرقي، السبت المقبل، وأنها قد تؤثر على مناطق واسعة بشمال وغرب البلاد، وطالبت السلطات المواطنين بمتابعة الأنباء المتعلقة بالعاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة.

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