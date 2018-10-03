السلطات اليابانية تحذر من اقتراب إعصار «كونج-ري»

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، المواطنين من اقتراب إعصار «كونج-ري» بالغ القوة من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية بحلول الغد .



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن العاصفة قد تغير مسارها نحول الشمال الشرقي، السبت المقبل، وأنها قد تؤثر على مناطق واسعة بشمال وغرب البلاد، وطالبت السلطات المواطنين بمتابعة الأنباء المتعلقة بالعاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة.

