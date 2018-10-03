» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله

03 أكتوبر 2018 - 10:00 م

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي تعرض للتسميم في بريطانيا بأنه «خائن» و«حقير» قائلا إنه واصل التعامل مع الاستخبارات الغربية بعد الإفراج عنه في صفقة تبادل جواسيس.



لكنه نفى مجددا أي ضلوع لروسيا في قضية سكريبال، الذي تقول بريطانيا إنه تعرض للتسميم بغاز أعصاب مصمم من الحقبة السوفياتية، بأيدي ضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية في مارس. وقال بوتين بنبرة غاضبة خلال منتدى عن الطاقة في موسكو «إنه مجرد حقير».



وأضاف «إنه مجرد جاسوس وخائن لوطنه (...) مجرد حقير، بكل بساطة. لكن هناك حملة إعلامية كبيرة تمت فبركتها حول هذا الامر».



وتابع «قُبض عليه وعوقب وأمضى خمس سنوات في السجن. أفرجنا عنه وذهب (إلى بريطانيا) وواصل التعامل وتقديم المشورة لأجهزة الاستخبارات».



حكم على سكريبال الضابط السابق في الاستخبارات الروسية في 2006 بالسجن 13 عاما بتهمة «الخيانة العظمى» بعد إدانته ببيع معلومات للبريطانيين. وافاد عام 2010 من عفو من الرئيس آنذاك ديمتري مدفيديف وأطلق سراحه في صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن وواشنطن، واستقر في بريطانيا.



وتناقض تصريحات بوتين عن مواصلة سكريبال التعامل مع اجهزة استخبارات غربية تصريحات سابقة للمتحدث باسمه قال فيها إن الجاسوس السابق «لا يمثل أي قيمة ولا أي أهمية» لدى موسكو.



وتأتي تصريحاته في أعقاب تقارير ذكرت أن سكريبال ساعد في السنوات الماضية في فضح العديد من الجواسيس الروس في دول أوروبية.



واستخف الرئيس الروسي باتهامات بريطانيا لضابطين في الاستخبارات العسكرية الروسية بمحاولة تسميم سكريبال وابنته يوليا بالغاز نوفيتشوك في مدينة سالزبري الإنكليزية في مارس.



ونجا سكريبال وابنته لكن زوجين بريطانيين هما دون ستورجس وتشارلي راولي لمسا غاز الاعصاب نفسه قرب سالزبري في وقت لاحق وتوفيت ستورجس.



وقلل بوتين من أهمية الأزمة في العلاقات مع بريطانيا التي تسببت بأكبر عملية طرد لدبلوماسيين روس من دول غربية منذ الحرب الباردة ووصفها بأنها «خلاف بين أجهزة أمنية».

