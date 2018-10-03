"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

03 أكتوبر 2018 - 10:56 م

كشف الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، عن إصابته بمرض السرطان، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ولم يكشف تفاصيلًا أخرى عن المرض.



وقال «الفيشاوي»، الأربعاء، إن «فرحته وامتنانه بالجائزة تقديرا بالمهرجان لها فرحة كبرى، وإن السبب الأول أن هناك فنانين بدأوا حياتهم مع هذا المهرجان حتى الآن أنا وزملائي، والسبب الثاني وهو شخصي بعد تحاليل وفحوصات أثبت أنني مصاب بالسرطان».

وأضاف «الفيشاوي» أنه «قال للدكتور للدكتور إنه سيتعامل مع المرض كأنه صداع وبالعزيمة والإصرار سينتصر على المرض».

