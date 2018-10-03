» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك

03 أكتوبر 2018 - 09:48 م

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من «الفيفا» لمعرفة سداد نادى الزمالك مستحقات نادى ماريتمو البرتغالى من عدمه.

وشدد «الفيفا» على أنه فى حالة عدم سداد مستحقات ماريتمو البرتغالي، سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك رسميًا فى الدورى الحالى 2018 – 2019.

وعلى الفور قام مسئولو الجبلاية بإرسال صورة من الخطاب لنادى الزمالك لمعرفة موقف القلعة البيضاء من سداد مستحقات نادى ماريتمو، وفى حالة عدم الرد أو السداد خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك بصفة رسمية.

يذكر أن الزمالك مهدد أيضًا بخصم 6 نقاط أخرى، بسبب مستحقات أجوجو وكريم الحسن لاعبى الفريق القدامى، ووجود قرارات من الفيفا بخصم نقاط فى حالة عدم سداد مستحقاتهما كاملة.



