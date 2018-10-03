بشار الأسد: دول عربية أرسلت وفودًا لإعادة العلاقات

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إرهاب

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علاقات دبلوماسية

قال رئيس النظام السورى بشار الأسد، إن هناك دول عربية ترسل وفودها إلى دمشق لإعادة علاقاتها الدبلوماسية، وذلك بعد مقاطعة دامت لعدة سنوات.   

وأضاف بشار، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشاهد" الكويتية: "العديد من الدول الغربية بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها في دمشق، وهناك وفود غربية وعربية بدأت بالقدوم لترتيب العودة".

وأشار إلى أن بلاده ستعود إلى دورها "المحورى العروبى الداعم لقضايا الأمة كما كانت من قبل"، متابعًا "قريبا جدا سيسدل الستار على هذه الحرب الإرهابية، وتتغير اللعبة السياسية"، حسب قوله.

وأضاف الأسد "سنبدأ بإعادة بناء المصانع وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها، سواء المحلية السورية منها أو المشتركة مع المستثمرين العرب والأجانب".

وأكمل الأسد "جل اهتمامنا بالزراعة حيث إن أفضل أنواع الفاكهة والخضار في المنطقة من إنتاج سوريا وسنحرص على تصديرها لجميع دول العالم".

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2012، كما فرضت دول عربية عقوبات اقتصادية وسياسية على دمشق.


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