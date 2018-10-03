بعد وفاته.. من هو «شيخ المحدثين» الدكتور أحمد محرم

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شيخ المحدثين الدكتور أحمد محرم
شيخ المحدثين الدكتور أحمد محرم

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وفاة

شيخ المحدثين

أحمد محرم

تُوفي اليوم، الأربعاء، العالم الجليل الدكتور أحمد محرم، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف فرع أسيوط، وشيخ المحدثين بالديار المصرية، في مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

من هو "محرم":

1-   الاسم: أحمد محرم الشيخ ناجي عبدالسند حسانين

2-   تاريخ ميلاده 1 يناير 1949

3-   حصل على الثانوية الأزهرية من معهد فؤاد الأول عام 1968 وكان ترتيبه الرابع على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي

4-  التحق بكلية أصول الدين ثم تخرج منها عام 1972 وكان تقديره امتياز مع مرتبة الشرف

5-   حصل على الماجستير عام 1974

6-   حصل على الدكتوراه عام 1980 وكان عنوانها "البدر العيني ومنهجه في عمدة القاري"

7-   في عام 1985 نال ترقية أستاذ مساعد

8-   في عام 1989 نال ترقية أستاذ

9-   عمل رئيسًا لقسم الحديث الشريف لفترات وابتعث إلى جامعة "أم القرى" بمكة المكرمة

10- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر

من مؤلفاته:

1-   وقفات مفيدة أمام توجيهات نبوية سديدة

2-   من الهدي النبوي في الصلاة

3-   دراسات في الحديث الموضوعي

4-  الضوء اللامع المبين في مناهج المحدثين وهو جزءان

5-   دراسة منهجية للمصنفات في السيرة النبوية



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