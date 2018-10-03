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ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من والده

قضايا وحوادث

تحرير طفل خطفه أبناء عمومته لطلب فدية
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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تمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه من والده بالعمرانية، وكشفت التحريات أن ابن شقيقة والد الطفل وشقيقه وعاطل وراء ارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من "عيسى.م"، تاجر، أفاد فيه بخطف مجهولين لابنه البالغ من العمر 5 سنوات، وتلقيه اتصالًا من خاطفيه يطلبون فدية 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف، رئيس مباحث العمرانية، أن ابن شقيقة والد الطفل، وشقيقه، وعاطل وراء خطف الطفل أثناء لهو المجنى عليه مع ابن المتهم الأول، واحتجازه بشقة بمحافظة الغربية.

وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهم، وإعادة الطفل لوالده، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة طمعًا فى الاستيلاء من والد الطفل لعلمهم بثرائه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.



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