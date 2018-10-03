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النواب يلتقون وزير الدفاع لتقديم التهنئة بانتصار أكتوبر

الحياة السياسية

النواب ووزير الدفاع
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خالد الشرقاوي

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وزير الدفاع

مجلس النواب

القوات المسلحة

انتصار أكتوبر

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث قدم أعضاء المجلس التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر عزتها وكرامتها، وكانت نبراسًا يضيء الطريق إلى الأجيال الحالية.

واستعرض مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع الموقف الحالي والتحديات التي تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة، وجهود القوات المسلحة فى إحباط المخططات التى تستهدف النيل من أمن الوطن واستقراره.

كما قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضًا تضمن المشروعات القومية التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية بمختلف المجالات فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة التى تنفذ على كل شبر من أرض الوطن.

وأشار رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ووجه النواب التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الغالية للدفاع عن تراب الوطن المقدس، مشيدين بالنجاحات التى تحققت خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018" واستعادة الأمن والاستقرار لكافة إرجاء الدولة المصرية كذلك القفزة التنموية الملموسة التى تحققت على أرض الواقع فى ظل المساهمة الفعالة للقوات المسلحة وجهود القيادة السياسية المكثفة على الساحتين الداخلية والخارجية لاستعادة مصر دورها الرائد فى المنطقة.

وأكد الفريق أول محمد زكى على اعتزازه بالجهود التى يبذلها أعضاء مجلس النواب فى إصدار ومناقشة القوانين والتشريعات التى تساهم فى توفير الحياة الكريمة للمصريين ودفع عجلة الاستثمار والتنمية .


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