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وزير الدفاع يبحث التعاون المشترك مع رئيس الأركان السعودي

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وزير الدفاع يلتقي رئيس الأركان السعودي
وزير الدفاع يلتقي رئيس الأركان السعودي

خالد الشرقاوي

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وزير الدفاع

السعودية

القوات المسلحة

محمد فريد

استقبل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأعقبها لقاء موسع تناول مناقشة عدد من القضايا المشتركة فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة وسبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين فى العديد من المجالات، كذلك تبادل الرؤى تجاه المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية.

كما ترأس الجانبان اجتماعات الجلسة الختامية للجنة التعاون العسكري المصرية السعودية المشتركة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة التاريخية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

وأشاد الفريق محمد فريد بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية والتدريبات المشتركة، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل بما يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات والموضوعات المشتركة.



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