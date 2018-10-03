«حماس» تكشف تفاصيل لقائها مع عباس كامل

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الحياة السياسية

أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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حماس

المخابرات

تفاصيل

لقاء

أنهى وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الموسع بقيادة نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري وأعضاء المكتب السياسي، اليوم الأربعاء، زيارته إلى القاهرة، بلقاء اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة.

وأوضحت حركة حماس، في بيان نشرته مواقع تابعة لها، أنه تخلل الزيارة عقد عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيّام مع المخابرات المصرية في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا.

وأكدت حماس أن الحوارات امتازت بالعمق والصراحة والجدية، وتضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.

وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود جمهورية مصر العربية ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن الأشقاء المصريين أكدوا استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقد شارك في اللقاءات أعضاء المكتب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوق وخليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.



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