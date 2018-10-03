» منع مرتضى منصور من السفر

03 أكتوبر 2018 - 06:29 م

طلبت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من السفر مع الفريق إلى السعودية بعد قرار إيقافه من قبل اللجنة.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الهلال في الرياض، يوم السبت المقبل، في إطار مواجهة تجمع بين بطل الدوري السعودي وبطل كأس مصر.

وأكدت اللجنة في خطابها المرسل لوزارة الشباب والرياضة أنه يتم استبعاد رئيس الزمالك من البعثة بالقرار الوزاري في ظل إيقافه وحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي.

ووافقت اللجنة بشكل رسمي على سفر بعثة الزمالك لخوض مباراة السوبر المصري السعودي في الرياض، وأكدت أنها لا تمانع في استصدار القرار الوزاري.

وطلبت الأوليمبية في خطابها 5 طلبات، جاءت كالتالي:

- استيفاء توقيع كافة أعضاء مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة المدرج به الموافقة على سفر البعثة.

- يتم رفع اسم المستشار مرتضى أحمد منصور من كشف أسماء البعثة بناء على قرار إيقاف سيادته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الأوليمبية.

- يتم إدراج أرقام قيد اللاعبين في كشف أسماء البعثة.

- يتم إرفاق صورة من تذكرة طيران سفر البعثة

يتم إرفاق صورة من جوازات سفر كل فرد من أفراد البعثة.

وطلبت الأوليمبية بأن تقوم وزارة الشباب والرياضة بموافاتها بصورة من القرار الوزاري فور صدوره.



