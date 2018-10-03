«رونالدو» يخرج عن صمته بشأن اغتصاب «كاثرين»

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رونالدو
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المصريون

يوفنتوس

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي والريال الأسبق، عن صمته بشأن الاتهامات الموجهة له باغتصاب امرأة أمريكية، عام 2009، مشددًا على أن الاغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع ما يؤمن به.

وقال كريستيانو فى دفاعه عن نفسه :"أنكر بشدة الاتهامات الموجهة إليّ، الاغتصاب هو جريمة بغيضة تتعارض مع كل ما أؤمن به، وعلى الرغم من حرصي الشديد وحسمي فى تبرئة اسمي، إلا أني أرفض وبشدة إطعام ومنح وجبة للمشهد الإعلامى، الذى صنع البعض، لكسب شهرة على حساب اسمي".

وتابع :"وعى وإرادتى الواضحة ستسمح لى بانتظار كل نتائج التحقيقات".

وزعمت دعوى قضائية مقامة ضد نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو قيامه بالاعتداء الجنسى على أمرأة، وعرقلته تحقيقا جنائيا عما حدث فى غرفة أحد فنادق لاس فيجاس الأمريكية فى يونيو 2009.

سردت كاثرين مايورجا تفاصيل الحادثة المزعومة، التى وقعت فى جنح بفندق، حين حاول نجم الكرة البرتغالى الاعتداء عليها فى حمام غرفته، وفقا لما نشرته صحيفة أمريكية.

 وجاء فى قصة مايورجا زعمها بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل رونالدو مما أدى إلى آلام جسدية وعاطفية شديدة لها.



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