استشهاد طفل فلسطيني برصاص إسرائيل في غزة

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وكالات - خالد الشرقاوي

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مسيرات العودة

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي قطاع غزة، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة "العودة".

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، اليوم: "استشهد الفتى أحمد سمير أبو حبل (15 عامًا)، جراء إصابته بالرأس، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وفق وكالة "الأناضول".

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الأربعاء، أمام معبر بيت حانون (إيريز)، شمالي قطاع غزة، للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

وقالت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، إن 15 شخص أصيبوا بإصابات مختلفة واختناق جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار وقنابل الغاز على المتظاهرين.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين بكثافة، وقنابل الغاز.



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