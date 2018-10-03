أسامة العبد رئيسًا لـ"دينية البرلمان"

03 أكتوبر 2018 - 05:45 م

فاز الدكتور أسامة العبد، برئاسة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في إطار انتخابات مكاتب اللجان النوعية التي تجريها على مناصب الرئيس والوكيلين وأمين السر كل دور انعقاد سنوي.

وفاز النائب أسامة الأزهري، بمقعد الوكيل الأول للمرة الرابعة، والنائبة أماني عزيز، بمقعد الوكيل الثاني، وهو المنصب الذى كانت تشغله في دور الانعقاد الأول، بينما فاز النائب عمرو حمروش، بأمانة سر اللجنة، للمرة الرابعة بالتزكية.

وانطلقت انتخابات مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الأربعاء، على مقاعد "الرئيس والوكيلين وأمين السر"، ومن المقرر أن يعلن علي عبدالعال رئيس البرلمان، النتائج رسميًا في اليوم نفسه، على أن تتشكل اللجنة العامة الجديدة للبرلمان عقب الإعلان عن نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان والتي تضم وكيلي البرلمان، وجميع رؤساء اللجان النوعية.



