تصفية 15 إرهابيًا بالعريش قبل احتفالات أكتوبر

03 أكتوبر 2018 - 05:44 م

لقي 15 من العناصر الإرهابية، مصرعهم في تبادل لإطلاق النار عقب مداهمة قوات الأمن لمزرعة بالعريش كان يختبئ بها المتهمون المطلوبون أمنيا.

وكانت قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد باستعداد بعض العناصر الإرهابية بالعريش، للقيام بعمليات عدائية بالتزامن مع احتفالات السادس من أكتوبر.

تمت مداهمة تلك العناصر بإحدى المزارع بالعريش من قبل قوات الأمن ، وتمكنت من قتل 15 عنصرًا، عقب تبادل لإطلاق النار، وعثر بحوزتهم على (5 سلاح آلى، 4 بندقية خرطوش، 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير، كميات كبيرة من الذخيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.



