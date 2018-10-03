  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:19 ص
بحث متقدم
الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

mbc

تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

محمد صلاح

هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

فاروق الفيشاوي

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

شيخ الطريقة الشبراوية

السيسي هدية من الله لمصر

الطفل

قاتل طفل المنصورة: كنت أقلد فنانًا شهيرًا

مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

مخبز فينو "أرشيفية"

زيادة مرتقبة في أسعار «الفينو»

فتاة بريطانية تبيع عذريتها عبر الإنترنت مقابل مليون يورو

الصفحة الأخيرة

إيمي - المراهقة البريطانية التي تبيع عذريتها في مزاد على الإنترنت
إيمي - المراهقة البريطانية التي تبيع عذريتها في مزاد على الإنترنت

ترجمة - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

#

تشكيلة الفريق الأغلى تشتعل بـ 1.1 مليار يورو

#

بالأرقام.. "الريال" يطلب مبلغا خياليا لبيع "مودريتش"

#

حملة رقص تضامنية مع فتاة "الإنستجرام"

تجارة الجنس

فتاة بريطانية

بيع عذرية

سندريلا مرافيلز

عرضت مراهقة بريطانية عذريتها للبيع عبر وكالة على الإنترنت مقابل مبلغ مليون و200 ألف يورو، بدعوى مساعدة أسرتها ودفع مصاريفها الجامعية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، أمس الثلاثاء، إن الفتاة التي تدعى "ايمي" البالغة من العمر 19 عامًا، من لندن، وقعت على اتفاقية "سندريلا مرافيلز" الخاصة بتجارة الجنس.

وتقول الفتاة إنه تم فحصها طبيًا للتأكد من عذريتها، ونفسيًا للتأكد من قدراتها العقلانية، في محاولة لتغيير حياتها إلى الأفضل، ومساعدة أسرتها، والسفر حول العالم بأرباحها.

وتدعي الفتاة البريطانية أنها سبق لها الخطبة 3 مرات مختلفة من أحد المصرفيين، ولاعب كرة قدم شهير، ورجل أعمال ألماني.

وتطالب الوكالة بإيداع 10 في المائة من مقدم العرض الفائز لضمان جدية العرض، وتشير إلى أن المشتري يجب أن يسافر إلى ألمانيا - حيث بيع الجنس قانوني - وحجز فندق ليلتهم مع "ايمي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشترين مدعوون للتشاور مع طبيب في ألمانيا، أو جلب طبيب من اختيارهم، من أجل "التأكد من أن إيمي عذراء حقيقية".

وتقول المراهقة البريطانية دفعًا عن قرارها ببيع عذريتها: "إنه جسدي وأشعر أنني يجب أن أكون قادرة على فعل ما أريده".

وتعتبر "إيمي" هي آخر مراهقة تضع عذريتها للمزايدة في اتجاه جديد مثير للقلق بين النساء الشابات من جميع أنحاء أوروبا ممن يبعن براءتهن إلى الرجال الأغنياء، وكثيراً ما يكونون من كبار السن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله
» تطورات جديدة بحادث مصرع أسرة مصرية حرقا
» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك
» نكشف أسرار استقالة قياديين بوزارة التربية والتعليم
» "ميلانيا" تصلح ما أفسده "ترامب".. هذا ما فعلته
» منع مرتضى منصور من السفر
» «سمير محروس»: صُمت رمضان مع إخواتى المسلمين فى حرب الكرامة
» الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:55 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان