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البنوك تقرض الأفراد 270 مليار جنيه في 7 أشهر

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

وكالات

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البنك المركزي

قروض

البنوك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى، عن نمو قروض الأفراد من البنوك بنسبة بلغت نحو 8.8% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2018، فى مقابل نحو 3.6% خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.

وأشار البنك إلى ارتفاع حجم قروض الأفراد من البنوك بنحو 22 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى، الفترة من يناير إلى يوليو 2018، فى مقابل زيادة بلغت نحو 8.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.

فيما بلغت تمويلات البنوك للأفراد بالعملات المحلية والأجنبية نحو 270 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل نحو 248 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2017.

وارتفع إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، نهاية شهر مارس الماضى، مقابل نحو 1.45 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.

وأوضحت البيانات، ارتفاع أرصدة القروض الحكومية لتصل إلى 420.5 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، مقابل نحو 373.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2017.

كما ارتفعت أرصدة القروض الخاصة بالقطاع الخاص لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، مقابل نحو 1.079 تريليون جنيه خلال شهر ديسمبر 2017.

وبلغ إجمالى حجم القروض الخاصة بالقطاع العائلى نحو 258.9 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى، مقابل نحو 245.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى.

وكشفت بيانات المركزى، عن انخفاض أسعار العائد على القروض الجديدة فى البنوك إلى 18%، والودائع إلى 12.3% خلال أبريل الماضى.

وأوضح البيانات، أن أسعار الفائدة انخفضت بمقدار 1.5 مرة من الخفض التراكمى فى سعر العائد الأساسى لدى البنك المركزى بواقع 2% فى مارس وفبراير من العام الجارى.

وانخفض سعر العائد المرجح على القروض بواقع 0.6 مرة، مما أدى لاتساع الفارق بينهما إلى 5.8% مقارنة بنحو3.7% فى الربع الأخير من العام الماضى.

فيما انخفض سعر العائد على الودائع الجديدة لدى البنوك الخاصة بنسبة 2% لتعكس تماما خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك.



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