الهلال السعودي يعلن أسعار تذاكر مباراة الزمالك

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كشف مسئولو نادي الهلال عن أسعار تذاكر مباراة الزمالك المقرر له السبت المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري السعودي.

وستكون سعر التذكرة الموحدة 10 ريال سعودي ( حوالي 48 جنيها مصريا ).

كما سيتم إعلان منافذ بيع التذاكر المخصصة لجمهور الزمالك لاحقا، ولن تُطرح إلكترونيا.

وعلى هامش لقاء الزمالك والهلال يوم السبت في الرياض تقام قرعة الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال والذي يستمر في المشاركة بها الرباعي المصري الاتحاد والإسماعيلي والأهلي والزمالك.

وكان هناك خلاف في الفترة الأخيرة حول من له الأحقية في المشاركة بالمواجهة بعد تعذر مشاركة الأهلي فيها، وطالب الإسماعيلي والمصري باللعب بدلا من الأهلي.


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