الرجاء المغربي يضع قدمًا في نهائي الكونفدرالية

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المصريون

الكونفدرالية

الرجاء

وضع فريق الرجاء البيضاوي المغربي، قدمًا في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على حساب مضيفه إنيمبا النيجيري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة القارية.

ويُدين الفريق المغربي بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبه عبد الإله الحافيظي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

ويحتاج الرجاء إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب بالمغرب للعبور إلى نهائي البطولة الإفريقية.



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