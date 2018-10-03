«الأولمبية»: على نادي الزمالك أن يتحمل تبعات رئيسه

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المصريون

الزمالك

هشام حطب

الاولمبية

قال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن نادي الزمالك ونشاطه سيتأثران بنسبة 100%، بسبب رفض وعناد مرتضى منصور، رئيس النادي، بعدم الذهاب لتحقيقات اللجنة فيما يخص الإهانات الموجهة لها.

وصرح حطب عبر إذاعة "أون سبورت" قائلًا: "نحن نعلم حجم مقدرتنا كجهة إدارية مختصة بالرياضة، مازالت وزارة الشباب والرياضة موجودة ولها قوتها واختصاصاتها ولوائحها وتستطيع أن تتخذ هذه الخطوات بناء على تلك اللوائح، نحن مستمرون لوقف أي عَرَض غير طبيعي في مجال الرياضة".

وأضاف "كل ما أقوله اليوم، إن كل دورنا هو الحفاظ على نادي الزمالك لأنه ليس مرهونا بشخص أو رئيس لأنه ناد كبير مرهون بنشاطه، لأنه جزء من الرياضة في الدولة، الزمالك جزء داعم لكل المنتخبات".

وأكمل "نحاول الحفاظ على الزمالك، لو لم نستطع أن نفعل فسيكون بسبب عناد المسئولين والنادي سيتأثر بنسبة 100%، ونشاطه سيتأثر، إذا قبل مجلس الإدارة بذلك الأمر فعليه بتحمل التبعات، نحن نقول إننا قمنا بتحقيق سليم وجلبنا جهة قانونية على أعلى مستوى وأشهد لهم بالشفافية في كل شيء".

وواصل "إيقافه كان مجرد إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق، قمنا بإيقافه بشكل وقتي اعتراضي لحين نهاية التحقيق، بعد التحقيق سينتج عنه الكثير من الأشياء طبقا له سنعلم إن كان هناك مشكلة أم لا، لسنا نحن من سيقول".

وتابع "لو لم يذهب إلى التحقيق فهو يقر بكل ما جاء في الشكاوى ضده من الجهات المختلفة التي تدينه بشكل ما".

وأضاف "من الممكن أن أقول إنك أخطأت، وأنت لا تدافع هذا يعني قبولك ومعرفتك بالخطأ، وكأنك حضرت واعترفت وقبلت، لو لديك شيء مخالف تعال وقل ما لديك واحصل على البراءة، وكأن الاتهام كان افتراء، وتعود على من شكاك بالقانون".

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قررت تجميد وإيقاف مرتضى منصور.

ورد حطب على سؤال إذا ما كان هناك أي تواصل مع وزارة الشباب والرياضة بشأن العقوبة قائلا: "وزارة الشباب والرياضة؟ لا يمكنني أن أقول إنه تنسيق بشكل يومي، لكن نحن نتبع اللوائح والقوانين للدولة، الوزارة تعلم بكل تأكيد ونحن نعمل، لم يعترضوا تماما وهذا يعني قبول ضمني بما نقوم به".

وعاد حطب للحديث عن قرار اللجنة في وقت سابق ببطلان الجمعية العمومية مع موافقة وزارة الشباب والرياضة قال: "الجمعية العمومية للزمالك قلنا إنها باطلة لأسباب عدة منها الشكل والموضوع، الوزارة تعلم هذا الأمر، الوزارة قالت إنها قامت بتنفيذ اختصاصاتها، لكن نحن حتى اليوم نرى أنهم يوافقون على قرارنا بالبطلان، لأننا لم نحصل على أي اعتراض، وإذا كان هناك أي اختلاف فليتقدم من يتقدم من أي جهة بتوضيح الخطأ فيما أعلناه".

وأتم موجها رسالة إلى الوسط الرياضي قائلا: "الوسط الرياضي كل موقع له سلطة يجب أن يستخدمها بشكل سليم وكل من له دور يجب أن يقوم به على أكمل وجه، وذلك لكي تستقر الرياضة، الدبلوماسية والتأجيل هو ما يؤخر كل شيء، القانون واضح واللوائح واضحة وما يحدث أن القانون تم تطبيقه بأفضل صورة، اللوائح بأفضل صورها، من يدعي عدم انضباط القانون لا داعي لذلك، أقول رأيي فيما يخص الميثاق الأوليمبي وأحاول حماية الدولة".


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