عالم أزهري يرد على إنكار «خالد الجندي» لوجود السحر

03 أكتوبر 2018 - 05:10 م

«السحر موجود وله حقيقة معلومة، ومن ينكره، ينكر الشمس في رائعة النهار»، هكذا رد الدكتور محمود مزروعة، عميد كلية أصول الدين الأسبق، جامعة الأزهر، على الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، الذي أنكر وجود السحر على سبيل الحقيقة.

وكان «الجندي» قال إنه لا يوجد شيء اسمه سحر على سبيل الحقيقة، موضحًا أن العديد من العلماء أنكروا حقيقة السحر تمامًا مثل الأمام محمد عبد والشيخ محمد أبو زهرة، متابعًا: «مفيش حاجة اسمها سحر على سبيل الحقيقة».

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن «الوقت الذي نمر به هو وقت فتنة كون الإسلام أصبح بين جهل أبنائه وعجز علمائه»، مدعيًا أن «الخطاب الديني المعاصر لم يقدم حلاً صريحًا في مسألة السحر والشعوذة، وأن كافة آيات القرآن الكريم تثبت أن السحر لا حقيقة له».

«مزروعة»، أضاف في تصريحات إلى «المصريون»: «السحر موجود وهو حقيقة معلومة ومعروفة، لكن من يريد أن يحصل على الشهرة بشكل سريع ويصبح حديث الناس في الصباح المساء، ينكر مسألة معلومة من الدين بالضرورة».

وأوضح أن «الله ذكر السحر في كتابة العزيز، حيث قال «قل أعوذ برب الفلق(1) من شر ما خلق(2) ومن شر غاسق إذا وقب(3) ومن شر النفاثات في العقد(4) ومن شر حاسد إذا حسد(5)».

وأشارا إلى أن «النفاثات في العقد هنا تعني السحرة، ما يعني أن هناك سحر وسحرة»، لافتًا إلى أن الرسول ذكر أيضًا السحر في أحاديثه، إذ قال: «أكبر الكبائر سبعة»، وذكر منها السحر.

وأوضح أن «العلماء أكدوا أن هناك سحرًا، لكنهم اختلفوا حول تعلم السحر، فبينما أجازه البعض من باب إبطال سحر السحرة، رأى آخرون أنه لا يجوز، من باب سد الذرائع؛ لأنه قد يتحول ذلك الشخص إلى استخدامه في إيذاء وضرر الناس، ومن ثم لا يجب تعلمه».

عميد كلية أصول الدين الأسبق، قال إن «السحر موجود على أرض الواقع ومشاهد وملموس، وليس كون البعض يستخدمه في تضليل الناس، أن يتم إنكاره»، على حد قوله.