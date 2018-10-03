«مرتضى» رئيسًا لبعثة الزمالك في السعودية

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السعودية

المصريون

الزمالك

أسند مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق الأبيض المتجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي، لخوض مباراة السوبر المصري السعودي.

وجاء إسناد المهمة لمنصور نظراً لأهمية المباراة وحرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين، حيث من المنتظر أن يسافر رئيس الزمالك صباح الجمعة المقبل للسعودية .

ويواجه فريق الزمالك نظيره الهلال السعودي يوم السبت المقبل الموافق 6 أكتوبر بمدينة الرياض، في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث يأتي اللقاء ضمن احتفالات الأمة العربية بانتصارات أكتوبر المجيدة.


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