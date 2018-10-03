  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:18 ص
بحث متقدم
الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

mbc

تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

محمد صلاح

هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

فاروق الفيشاوي

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

شيخ الطريقة الشبراوية

السيسي هدية من الله لمصر

الطفل

قاتل طفل المنصورة: كنت أقلد فنانًا شهيرًا

مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

مخبز فينو "أرشيفية"

زيادة مرتقبة في أسعار «الفينو»

الدين الأمريكي يتجاوز 21 تريليون دولار

مال وأعمال

الدين الأمريكي
الدين الأمريكي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السعودية تنتظر 11 مليار جنيه بعد قرار "مورغان"

#

الإمارات تتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الإيرانية

#

بالأرقام الاقتصاد الياباني يدهس الصيني

#

عسكري أمريكي سابق يشهر إسلامه في تركيا

أمريكا

الدين الأمريكي

أظهرت بيانات الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة ارتفع خلال السنة المالية الماضية بواقع 1.2 تريليون دولار ليصل إلى 21.52 تريليون دولار، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعني ذلك أن الدين العام الأمريكي زاد خلال السنة المالية، التي انتهت في الـ 28 سبتمبر الماضي، بمقدار 2.2 مليون دولار في الدقيقة.

ويكون بذلك قد ارتفع الدين العام بنسبة 6.3% عن مستواه في نهاية السنة المالية 2017، حينها بلغ الدين العام 20.25 تريليون دولار.

ويشكل مستوى الدين العام الحالي نسبة 105.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وذكر الكونجرس الأمريكي أن القروض الحكومية في أول أحد عشر شهرًا من عام 2018 بلغت 895 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 222 مليار دولار عن العام الماضي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله
» تطورات جديدة بحادث مصرع أسرة مصرية حرقا
» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك
» نكشف أسرار استقالة قياديين بوزارة التربية والتعليم
» "ميلانيا" تصلح ما أفسده "ترامب".. هذا ما فعلته
» منع مرتضى منصور من السفر
» «سمير محروس»: صُمت رمضان مع إخواتى المسلمين فى حرب الكرامة
» الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:55 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان