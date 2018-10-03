بالأسماء اختناق 12 عاملًا بمحطة مياه الشرب بالدقهلية

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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غاز الكلور

عمال

اختناق

محطة مياه الشرب

استقبلت مستشفى طلخا المركزي التابعة لمحافظة الدقهلية اليوم، الأربعاء، 12 شخصًا من العاملين بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي في مركز طلخا، مصابين بحالة اختناق بسبب حدوث تسرب غاز الكلور في الشركة.

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية، أن جميع الحالات استقرت وتلقت الإسعافات اللازمة، وتم التصريح لهم بالخروج من المستشفى، فيما عدا حالتين تحت الملاحظة في المستشفى لإصابتهم الشديدة، وجارٍ توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما، والاطمئنان عليهما.

والحالات المصابة، هي: «أحمد محمد عبد المنعم، ومحمد سمير عبد المجيد، ومحمد أحمد عبد السلام، وأحمد عبد العظيم عبد الغني، ورضا صبحي عوض، ومحمود علي الدين أحمد، وأحمد رمضان عبد الخالق، ومحمد فكري محيي الدين، وباسم محمد السعيد، وباسم حماد حماد، وأحمد صبري البغدادي، ومحمد نجيب نجيب».



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