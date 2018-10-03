«كاف» يحسم ملف الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

03 أكتوبر 2018 - 04:51 م

حسم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ملف الدولة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى مؤتمر صحفى عقده بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

وقال أحمد أحمد، إن البطولة لن يتم نقلها من الكاميرون، بعدما أبدى الكاف فى وقت سابق تحفظه على تأخر أعمال التجهيز للبطولة وعدم الالتزام بالجدول المحدد لاستقبال كبرى بطولات القارة.

وحرص صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية السابق على دعوة أحمد أحمد ومسئولى الكاف للقدوم إلى الكاميرون، وجهز لقاء مع مسئولى الرياضة هناك وبول بيا رئيس البلاد لإنهاء الأزمة، وهو ما وافق عليه أحمد أحمد عقب انتهائه من الجمعية العمومية للكاف التي أقيمت قبل أيام فى شرم الشيخ.

وقال كاف عبر موقعه الرسمى اليوم تعليقًا على تصريحات أحمد أحمد: "هكذا، كان الاجتماع مع رئيس الكاميرون فرصة لإخماد الشكوك التى يثيرها الأفراد سيئو النية فى الكاميرون وفى الخارج"، وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقى أن الكاف راض عن استعداد الحكومة التام لتطوير البنية التحتية لكرة القدم قبل انطلاق المسابقة.

وكان أحمد أحمد قد أكد فى وقت سابق أنه حال عدم جاهزية الكاميرون لاستضافة البطولة فإن الاتحاد الأفريقى سيفاضل بين مصر أو المغرب لتنظيم البطولة.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ستشهد تغييرات جذرية أبرزها زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا بدلا من 16، بجانب إقامتها فى يونيو بدلا من يناير كما كان معتادا من قبل.