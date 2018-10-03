علاء مبارك يُحرج أحد متابعيه برد صادم

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علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي
علاء مبارك في مدرجات تشجيع النادي الأهلي

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الاهلى

علاء مبارك

رد صادم

متابعه

أثار ظهور علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه دعم النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، فضلًا عن حضوره مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري أمس من مدرجات استاد السلام الذي أقيمت عليه المباراة.

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 2-0 على وفاق سطيف، وكتب «علاء» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، « مبروك لنا جميعاً فوز النادي الأهلي، وكلنا أهلي في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله في النهائي والفوز بالگأس».

تهنئة نجل مبارك – المعروف عنه عشقه وتشجعيه لنادي الإسماعيلي- أثارت ردود فعل مختلفة، وهو الأمر الذي دفع أحد متابعيه لسؤاله، قائلًا: «معروف إن علاء مبارك بيشجع الإسماعيلي من زمان ومفيش إسمعلاوي بيشجع الأهلي !!! مش فاهم هو بيحب الشو ولا روح رياضية؟».

فيما رد عليه علاء مبارك، قائلَا: «إسماعيلاوي أصيل وبشجع الأهلي في بطولة أفريقيا ، احسبها انت بقا ، شو ولا محب  للرياضة!».



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