  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:20 ص
بحث متقدم
الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

mbc

تغييرات هيكلية واسعة بمجموعة «MBC» (التفاصيل الكاملة)

محمد صلاح

هذا ما قاله المدرب العام للمنتخب عن "صلاح"

فاروق الفيشاوي

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

شيخ الطريقة الشبراوية

السيسي هدية من الله لمصر

الطفل

قاتل طفل المنصورة: كنت أقلد فنانًا شهيرًا

مبروك عطية

حرب سلفية ضد «مبروك عطية» بعد سخريته من المنتقبات

مخبز فينو "أرشيفية"

زيادة مرتقبة في أسعار «الفينو»

خطاب من «الأولمبية» إلى الأعلى للإعلام بشأن «مرتضى»

الرياضة

اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«مرتضى» يتحدى قرار الأعلى للإعلام بهذه الحيلة

#

استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

#

أحمد مرتضى: «علم الجميع حجم الحرب على الزمالك»

#

هؤلاء يحضرون التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام

المصريون

المجلس الاعلى للاعلام

اللجنة الاولمبية

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة هشام حطب، خطاب شكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد قراره بمنع مرتضى منصور من الظهور في كل وسائل الإعلام.

وقالت اللجنة في خطابها: «إن ردع المجلس لهذه الخروقات سيكون له كبير الأثر في رد فتنة عمياء كانت تتجمع نذر سحبها في الوسط الرياضي بتصرفات غير مسئولة تسئ لصورة مصر في الخارج التي أصدرت نتيجة توالي الإساءات للقيم والأخلاق».

وأضاف خطاب اللجنة: «أن اللجنة الأولمبية كانت وما زالت على يقين بأن المجلس الأعلى سيظل حارسا للقيم والمبادئ السامية».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله
» تطورات جديدة بحادث مصرع أسرة مصرية حرقا
» «فيفا» يطالب «الجبلاية» بخصم 6 نقاط من الزمالك
» نكشف أسرار استقالة قياديين بوزارة التربية والتعليم
» "ميلانيا" تصلح ما أفسده "ترامب".. هذا ما فعلته
» منع مرتضى منصور من السفر
» «سمير محروس»: صُمت رمضان مع إخواتى المسلمين فى حرب الكرامة
» الحكومة: الأحد إجازة رسمية للعاملين بالدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:55 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان