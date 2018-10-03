خطاب من «الأولمبية» إلى الأعلى للإعلام بشأن «مرتضى»

03 أكتوبر 2018 - 04:40 م

وجهت اللجنة الأولمبية الدولية برئاسة هشام حطب، خطاب شكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد قراره بمنع مرتضى منصور من الظهور في كل وسائل الإعلام.

وقالت اللجنة في خطابها: «إن ردع المجلس لهذه الخروقات سيكون له كبير الأثر في رد فتنة عمياء كانت تتجمع نذر سحبها في الوسط الرياضي بتصرفات غير مسئولة تسئ لصورة مصر في الخارج التي أصدرت نتيجة توالي الإساءات للقيم والأخلاق».

وأضاف خطاب اللجنة: «أن اللجنة الأولمبية كانت وما زالت على يقين بأن المجلس الأعلى سيظل حارسا للقيم والمبادئ السامية».



