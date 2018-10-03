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«دينا الشربيني» تتلقى عرضًا مغريًا من نجل عادل إمام

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دينا الشربيني
دينا الشربيني

متابعات - خالد الشرقاوي

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تلقت الفنانة دينا الشربيني، عرضًا مغريًا من المنتج والمخرج رامي إمام، للتعاون معه في ماراثون دراما رمضان 2019، لتجسد بطولة عملة المقبل.

ويتضمن العرض المغري المقدم من شركة "ماجنوم"، منح دينا الشربيني حق المفاضلة بين أكثر من عمل روائي لتحويلهم إلى مسلسل درامي.

ومن المقرر أن تختار المخرج بالتنسيق مع الشركة المنتجة، ومن حقها ترشيح نجوم المسلسل، كما سيتم تسويق المسلسل مع مسلسل الفنان عادل أمام ليعرضا معاً على نفس القنوات الفضائية.

وهو ما حدث العام الماضي مع مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف الذي تم تسويقه مع مسلسل "عوالم خفية" ليعرضا عبر شاشة التلفزيون السعودي عربياً وقناة CBC مصرياً.



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