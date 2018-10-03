» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه

03 أكتوبر 2018 - 03:54 م

واصلت البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية للمستثمرين بعد أسبوعين من الاضطرابات التي أصابت أسواق المال العالمية والمحلية على خلفية أزمة الأسواق الناشئة، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين والعرب قابلها بيع للصناديق الأجنبية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6. 3 مليار جنيه لدى الإغلاق، ليصل إلى 2. 792 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4. 1 مليار جنيه تضمنت 700 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين ونقل الملكية.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 100» بنسبة 48. 0%، ليغلق عند مستوى 14313.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 56. 0 في المائة، ليسجل 703.23 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 21. 0 في المائة، مسجلا 1783.17 نقطة عند نهاية التعاملات.