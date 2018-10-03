  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:15 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

بالفيديو..

برهم صالح يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للعراق

آخر الأخبار

برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق
برهم صالح يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للعراق

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعرف على أول قرار للرئيس العراقي الجديد

#

من هو برهم صالح الرئيس الجديد للعراق؟

#

برهم صالح رئيسًا للعراق

#

السودان.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

نشطاء

حفل زفاف

المغرب،

عريس

أدى الرئيس العراقى الجديد، برهم صالح، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للعراق خلفًا للرئيس المنتهية ولايته، فؤاد معصوم، طبقًا لما عرضته فضائية "الشاهد".

وانتخب البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، السياسي الكردى برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، والذي أعلن بدوره تعيين عادل عبد المهدى في منصب رئيس الوزراء، استكمالاً لخارطة الطريق السياسية التي رسمتها الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو الماضى.

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك