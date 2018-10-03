برهم صالح يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للعراق

03 أكتوبر 2018 - 02:23 م

أدى الرئيس العراقى الجديد، برهم صالح، منذ قليل، اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للعراق خلفًا للرئيس المنتهية ولايته، فؤاد معصوم، طبقًا لما عرضته فضائية "الشاهد".

وانتخب البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، السياسي الكردى برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية، والذي أعلن بدوره تعيين عادل عبد المهدى في منصب رئيس الوزراء، استكمالاً لخارطة الطريق السياسية التي رسمتها الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر مايو الماضى.

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