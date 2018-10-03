السكة الحديد تزف بشرى سارة لذوى القدرات الخاصة

03 أكتوبر 2018 - 02:12 م

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم تفعيل قرار تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 75% بالقطارات العادية و50% بالمكيف لذوي القدرات الخاصة، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عام خاص بذوي القدرات الخاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار مستمر إلى ما بعد 2018 على مدار الأعوام المقبلة، حيث أنه أصبح قانونا ولا يخص العام الحالي فقط.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه تم عمل عجل متحرك في معظم المحطات الرئيسية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على التحرك على الأرصفة بسهولة.

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