شاهد.. حسناء تغلق سيارتها بطريقة مثيرة

03 أكتوبر 2018 - 02:04 م

تداول عدد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة حسناء وهى تقوم بإغلاق "صندوق السيارة" بطريقة مثيرة عن طريق رفع رجلها للأعلى بطريقة فتح الحوض.

يظهر الفيديو فتاة شقراء تستعرض قدراتها، حيث قامت بإغلاق صندوق السيارة الخلفي بقدمها كما لو أنها كانت تمارس رياضة "الكونغ فو".

وكانت الفتاة تحمل بعض الأشياء في يديها، ولم تكن تستطيع أن تغلق الصندوق بالطريقة المعتادة، فلجأت للطريقة الغريبة.

شاهد الفيديو..

https://www.facebook.com/blatnooi/videos/284933898774647 /