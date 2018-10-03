شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، لشهادة الشاهد السابع محمد أحمد علي حسن، أمين شرطة، وذلك بجلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس".

وسرد الشاهد ملابسات ضبط المتهم أسامة خليل العقيد، ذاكرًا بأنه كان مُكلفًا بخدمة أمن وتأمين مركز شباب التجمع الأول التي كانت تستضيف مقرًا انتخابيًا حينها، وأشار الى أنه اشتبه في المُتهم نظرًا لأنه كان ينظر نظرة خوف وقلق إلى سيارة الشرطة، فتوجه إليه طالبًا منه إشهار بطاقته الشخصية، ليتبين للقوة أثناء إخراجه البطاقة وجود سلاح "طبنجة حلوان 9 ملي" ما بين ثنايا ملابسه، ليتم ضبطه بحضور معاون المباحث، خمس طلقات، جُداد

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