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"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

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"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال
"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

عبد القادر وحيد

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كرتون

أفلام إيرانية

علي والحسين

قاتلا في سوريا

قال الكاتب الإيراني "س.إ"، إن طهران تبرر معاركها في سوريا، على أنها لأساس ديني، في ظل الانتقادات الداخلية والخارجية التي يواجهها النظام الإيراني.

وأضاف في تقرير يحمل اسم "الحرب المعنوية"، ونشره موقع إذاعة "زمانه" الإيراني المعارض أن النظام الإيراني يبرر حربه في سوريا بذريعة الدفاع عن المقدسات الشيعية ورموز العالم الإسلامي، منوهًا بأن التليفزيون الحكومي في إيران يعرض مسلسلات كرتون موجهة للأطفال تذكرهم بمعارك الإمام علي ونجله الحسين.

وأوضح إقبال أنه ضمن حلقة في أحد هذه المسلسلات، جاء فيها: "لقد كان علي والحسين يعيشان في سوريا ويحاربان أعداء الإسلام، وهذا ما يقوم به أبطالنا اليوم للدفاع عن مقام السيدة زينب في الشام"، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تظهر المقاتلين الإيرانيين في الأراضى السورية كشخصية "روبن هود"، إذ يضحون بأنفسهم بهدف إنقاذ المستضعفين والفقراء في هذه البلاد.

وأشار إلى أن هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أنتجت عشرات أفلام الكرتون التى تناقش موضوع المقاتلين في سوريا تحت مسمى ما يعرف بالمدافعين عن الحرم أي حرم السيدة زينب في الشام.

وتابع قائلاً: من بين هذه المسلسلات الكرتونية التي تبثها القنوات الإيرانية "قصة أبي"، و"لو لم نمت لصار الحرم مرتعًا للصوص"، وغيرها.

وبيّن في حديثه أن المنابر والمؤسسات الدعائية قامت بصناعة عدد هائل من الأفلام التي تتناول قصص مدافعي الحرم في سوريا، بل وتجبر هذه المؤسسات طلبة المدارس ولاسيما مراحل الابتدائية على مشاهدة هذه الأفلام، موضحًا أن حجم إنتاج هذه الأفلام بلغ إلى حد أن وزارة الثقافة أطلقت مهرجانًا سنويًا يُعرف بـ"مهرجان فيلم المدافعين عن الحرم".

وكانت إيران ضمن مهرجان "عمار" للأفلام، عام 2016، عرضت الأفلام المختارة لموضوع "المدافعون عن الحرم"، والتي تتمحور حول موضوع المدافعين عن الحرم على يد الموزعين، في مساجد وحسينيات وجامعات إيرانية.

ومن بين هذه الأعمال، الفيلم الوثائقي "حرب بالميرا" للمخرج ساسان فلاح فر، الذي تناول موضوع تحرير منطقة بالميرا أي تدمر السورية الإستراتيجية، وعرض في هذا الوثائقي لأول مرة بطولات الفاطميين المجاهدين الأفغان حين إجراء العمليات العسكرية.

يذكر أن إيران تقاتل جنبًا إلى جنب مع نظام الأسد، حيث قدمت له الدعم اللوجستى والتقني والمالي كما قامت بتدريب جيشه وإرسال المقاتلين الإيرانيين لسوريا، حيث تعتبر أن بقاء نظام الأسد ضمانا لمصالحها الإقليمية.

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