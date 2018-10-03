» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها

03 أكتوبر 2018 - 01:41 م

أرادت أم التخلص من رضيعها عقب ولادته بساعات قليلة، حيث قامت بإلقائه من شرفة حجرتها بالطابق الخامس، المتواجد في أحد المباني السكنية بوسط تايلاند.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديل ميل البريطانية" فإن الطفل ظل ما زال علي قيد الحياة، بعدما سقط بأعجوبة داخل بستان على ورق شجر الموز بـ"ساموث براكان" بتايلاند.

وأكدت الصحيفة أن صراخ الطفل هو من أنذر الجيران، الذين تسلقوا إليه فوجدوا الحبل السري لا يزال ملتصقًا به، ولا يزال الرضيع يعاني من بعض الخدوش البسيطة ولدغات البعوض والنمل.