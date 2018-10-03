«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

03 أكتوبر 2018 - 01:20 م

أكد المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام وفاق سطيف، لكن ما زال هناك شوط ثانٍ في الجزائر.

واستكمل «مرتجي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج « الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، كان من الممكن مضاعفة النتيجة، لكنها مرضية، ونتمنى التوفيق في الشوط الثاني.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: مثلما قال الكابتن صالح سليم، الأهلي ملك الجمهور، ونريد أن يركز الجمهور في الملعب فقط ولا يخرج عن النص لأن مصلحة الأهلي فوق الجميع".

وأعرب «مرتجي» في آخر حديثه عن أمنيته بحضور جمهور الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تمكن النادي من الصعود، مؤكدًا أن الأهلي الهرم الرابع بمصر وهرم الرياضة الأول.