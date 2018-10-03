  • الأربعاء 03 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:15 م
بحث متقدم
ليفربول

موعد مباراة ليفربول ونابولي.. والقنوات الناقلة

سد النهضة

إثيوبيا تعين مديرًا جديدًا لسد النهضة

مرسى

أسرار جديدة في قضية التخابر

ماهر

"ماهر" يعاود نشر صورته مع "أشتون" بتعليق غريب

منطقة وسط البلد سنة 1896

ألبوم من 20 صورة يكشف القاهرة قبل100 عام

صورة الخبر

هذا ما ينقص "صلاح" ليكون فى مهارة "ميسى"

محاكمة

شاهد يروى تفاصيل ضبط متهم بالتخابر

"علي والحسين" قاتلا في سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

"على والحسين" قاتلا فى سوريا.. أفلام إيرانية للأطفال

الداخلية

مقتل 15 إرهابيًا فى تبادل النار مع قوات الأمن

مرتجي

«مرتجى»: الأهلى هرم مصر الرابع

تركيا تكشف مكان "خاشقجى"

عرب وعالم

تركيا تكشف مكان" خاشقجي"
تركيا تكشف مكان" خاشقجي"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف بالتفاصيل على بطل الأزمة الأمريكية التركية

#

لهذه الأسباب أمريكا تريد فرض عقوبات علي تركيا

#

مستشار أردوغان يتبرأ من الإخوان

#

أول رسالة من شباب تركيا بطلب العودة إلى القاهرة

الشرق الأوسط

بشار

الصباح

الحرب السورية

أول لقاء

قال مسئولون كبار في الحكومة التركية، اليوم الأربعاء إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي موجود حاليًا في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعتبر هذا أول تصريح للحكومة التركية حول قضية اختفاء الكاتب السعودي، والذي اختفي منذ ظهر أمس الثلاثاء.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تنشر فيه أي وسائل إعلام سعودية أي خبر عن الحادث.

يذكر أن وكالة الأنباء السعودية نشرت خبراً يفيد بأن المملكة استردت، أمس الثلاثاء، عبر الشرطة الدولية (إنتربول) مطلوباً في قضايا احتيال، لكنها لم تذكر اسم المواطن المعنيّ.

 وأضافت الوكالة أن المواطن السعودي الذي استردته -بعد أن فرَّ من البلاد- كان مطلوباً في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد.

فيما تواصلت السلطات التركية مع السفير السعودي في أنقرة بشأن موضوع خاشقجي، والذي أكد أنه ليس لديه أي معلومات عن الحادثة.

في ذات السياق قامت الشرطة التركية  بنشر حواجز حديدية على كافة مداخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول.

و ساد الهدوء محيط القنصلية، وخلا المكان من تواجد أي أحد، سواء من ذوي خاشقجي أو حتى الأمن التركي.

يذكر أن الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كان قد اختفي منذ أمس الثلاثاء، بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، والذي أثار موجة من التكهنات حول مصيره، وهل ما زال باقيًا في تركيا كما ذكرت عربي بوست عن مسئولين أتراك، أم أنه غادر البلاد؟


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «البورصة» تخسر 3.6 مليار جنيه
» شاهد.. نهاية صادمة لعريس مغربى بحفل زفافه
» عملية جراحية لخيرت الشاطر داخل السجن
» أم تلقى طفلها من شرفة حجرتها
» أول خدعة سينمائية فى العالم.. هذه قصتها
» تعرف على المفاهيم الصحيحة «للاعتداء الجنسي»
» تعيين سيدة لمدة 10 سنوات بدون علمها فى شبرا
» "الإعلاميين" تحيل مدحت شلبى لـ"اللجنة القانونية"
» اتحاد المستثمرين: مصانع أكتوبر يرعى بها الأغنام
» شاهد.. والى: "العاملون بالوزارة كبروا فى السن"
» صورة صادمة .. شباك يسحق رجل أثناء مشيه في لندن

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:43 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك