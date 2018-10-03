بشار فى أول لقاء: قريبًا سيسدل الستار على الحرب

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بشار في أول لقاء : قريبا سيسدل الستار علي الحرب

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قال بشار الأسد رئيس النظام السوري إن دور روسيا في المنطقة قد أصبح أمرًا واقعًا بالتعاون مع الصين والهند ومجموعة من الدول الصديقة, وقال: إن ميزان القوى الدولية سيتغير في المرحلة المقبلة وسيكون للأفضل، وخصوصًا للشرق الأوسط.

وأضاف في أول لقاء منذ اندلاع الثورة السورية، والذي أجراه مع مجلة "الشاهد" الشهيرة التي يترأسها الشيخ صباح محمد صباح سعود الصباح رئيس مجموعة الدار الكويتية للإعلام والتي تصدر عنها المجلة أننا في المرحلة المقبلة سنبدأ بإعادة بناء المصانع ودعم الصناعة السورية المميزة الفريدة في المنطقة، وسيعاد تأهيل ودعم الشركات بأنواعها وأشكالها.

وأكد في حديثه أننا استعدنا أغلب المدن السورية، وحمينا المواطنين من الإرهاب الذي كان يمارس عليهم، وبدأنا بإعمار المناطق, وبإذن الله، قريبًا جداً ستبسط الدولة السورية حكمها وقانونها على جميع الأراضي السورية، ولن نترك شبرًاً واحدًاً من سورية العروبة خارج السيادة.

وأكد بشار أنه قريبًا جدًا سيسدل الستار على هذه الحرب السورية، وتتغير اللعبة السياسية، وستعود سورية إلى دورها المحوري العروبي الداعم لقضايا الأمة، كما كانت من قبل، وسيعود جميع المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم.

كما أشار إلي أن هناك دول غربية قد بدأت تخطط وتجهز لفتح سفاراتها، وهناك وفود غربية وعربية قد بدأت بالفعل القدوم إلى سورية لترتيب عودتهم، سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية.

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