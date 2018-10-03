عامل يذبح آخر ببنى سويف.. تعرف على السبب

أحمد الشربينى
أقدم عامل على قتل آخر انتقامًا منه لاعتدائه عليه وشقيقه بسبب خلافات سابقة في بنى سويف.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيم بقرية أشمنت بدائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بنى سويف" وبه جرح ذبحي بالرقبة و3 جروح طعنية وقطعية متفرقة.
وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سليمان خ. س، مقيم بذات القرية".
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة قيام المجني عليه بالاعتداء عليه وشقيقه وإحداث إصابتهما، وقام بالاعتداء عليه بعدة طعنات مُستخدمًا سلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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