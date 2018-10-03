رسميًا.. بدء سداد مخالفات المرور من مراكز الخدمات البريدية

03 أكتوبر 2018 - 12:07 م

وقعت وزارة الاتصالات بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، لتوفير خدمة الاستعلام وسداد مخالفات المرور، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين، من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.

وجاء هذا البروتوكول وفقًا لبيان وزارة الاتصالات، لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل إستراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي، والتي تشمل العديد من مشروعات التعاون بين جميع قطاعات ومؤسسات الدولة، لإتاحة خدمات إلكترونية متطورة تحظى برضا المواطنين، وتساهم في تخفيف العبء وتوفير الوقت.

ويتسق ذلك مع أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية، والخبرات التي يتمتع بها البريد المصري لتعزيز دوره في تقديم الخدمات الحكومية.

وجاء اختيار البريد المصري لتحصيل مخالفات المرور بناءً على الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين، والانتشار الجغرافي الواسع الذي يصل إلى 4000 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستوى التطور الذي وصلت إليه مراكز الخدمات البريدية، الذي جعلها قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية.

وفور تفعيل البروتوكول يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أي مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور والمؤمنة بالكامل، ويتم من خلالها الرد لحظيًا على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، بالإضافة إلى إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية.