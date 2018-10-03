الزراعة: فيروس الطماطم ليس ضارًا

03 أكتوبر 2018 - 12:04 م

أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن فيروس الطماطم يصيب النباتات فقط بمعنى أشجار الطماطم فقط وليس الثمرة، متابعًا: "في هذه الحالة لا تثمر الشجرة، وإن أثمرت لا تتأثر الطماطم التي نأكلها ولا تسبب ضررًا للإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن فيروس الطماطم ليس السبب الرئيسي في زيادة سعرها، لكون المساحات المنزرعة منها كبيرة للغاية تصل إلى 300 ألف فدان، ولكن المشكلة تكمن في الحلقات الوسطية بين المنتج والمستهلك والتي لها دور في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلي أنه سيتم التحقيق في الأمر بعد انتهاء فحص النباتات واكتشاف المرض الفيروسي، خاصة مع وجود قضايا من الفلاحين ضد الشركة المستوردة للتقاوي.

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