شاهد.. تحذير مهم من الأرصاد للمواطنين

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين مما وصفته بالظواهر الجوية المتلقبة، مطالبة إياهم بارتداء أحد القطع الشتوية في الليل حال تغير المناخ.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءًا من اليوم سنشاهد جوا خريفيا معتدلا ودرجات الحرارة بالمعدلات الطبيعية مع وجود انخفاض طفيفها فى الدرجات الصغرى.

 وقال "عبد العال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن الانخفاض سيشعر المواطن بالتقلبات الجوية لتصبح حارة فى النهار مائلة للبرودة ليلاً.

 وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى فى القاهرة اليوم 34  درجة، مبينًا أن الظواهر الجوية المتواجدة تتمثل فى الشبورة المائية وتوقف الأمطار الخفيفة.

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