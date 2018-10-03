قيادي إخوانى: كلام "مبروك" عن النقاب مش حرام

03 أكتوبر 2018 - 11:32 ص

قال محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق إنه بغض النظر عن طريقة الشيخ مبروك في طبيعة عرض حجته عن النقاب، إلا أنه لم يرتكب حراما، فلو تبين لدولة ما خطورة النقاب لأسباب تتعلق بالأمن العام فلها أن تمنعه وهى بذلك لا تمنع واجبًا ولا تعطل فريضة.

وأضاف عيسي على حسابه علي "فيس بوك" أن القول الراجح في النقاب أنه مباح، وعليه فلا يجوز تحوله إلى فريضة وفيصل بين الالتزام من عدمه.

وأشار إلى أن من يتعصب وينفل ويتشتج لقضية النقاب في الغالب تراه متهاونًا وقد يكون مؤيدًا لظالم أو ساكتًا عن مقاومة الفساد.

وتابع في حديثه: أن الأمة الإسلامية فيها ما يكفيها من الخلاف والضعف والتشرذم ولا نحتاج إلى مزيد من الخلاف، وتقسيم النساء إلى منقبات وسافرات، لافتا إلي أن الله إذا غضب على قوم ابتلاهم بسافسف الأمور فانشغلوا بها عن معاليها.

كما أكد أن النقاب ليس من قضايا العقيدة والإيمان به ليس من أركان الإسلام، لكن يبدو أننا قد أصبح لدينا من ترف الوقت وعدمية القضايا المهمة، ما يدفعنا إلى زيادة مساحة الخلاف المجتمعى.

وأوضح عيسي أنه جاء في الحديث الشريف: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رى الفضل بن العباس رضي الله عنه يلتفت إلى المرأة الخثعمية، وكانت امرأة حسناء ينظر إليها، وتنظر إليه، وهي غير محرمة، ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها، ولا يأمرها أن تستر وجهها عنه، فأي ذريعة ووسيلة أوضح من هذه، وهو -صلى الله عليه وسلم- القائل بهذه المناسبة: "رأيت شابًّا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".

فهذا الحديث الصحيح، يقرر أن كشف المرأة عن وجهها ولو كانت جميلة- حق لها، إن شاءت أن تأخذ به فعلت، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك، بزعم خشية الافتنان بها، فمثل هذا الحديث منعنا من أن نقول برأي الفريق المذكور، وأوجب علينا إشاعة الرأي الصواب في المسألة)

كما أشار إلي أن الأئمة الأربعة لم يجمعوا عليه فالأرجح عند أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية عدم الوجوب.