"حمزة": معصوم أحد أبطال نصر أكتوبر

03 أكتوبر 2018 - 11:03 ص

كشف المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، سرًا عن عائلة السفير مرزوق المتهم في قضية انتمائه لجماعة أسست علي خلاف القانون "جماعة الإخوان المسلمين".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "نحن على بداية احتفالات نصر أكتوبر واحد أبطالها السفير معصوم مرزوق في السجن وعائلته بدون دخل".

في الوقت الذي تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "حمزة" حيث قال فرج أسير:" معصوم ليس معصومًا من الخطأ والكل فى مصر سواسية فكم من معصوم مظلوم وكم من مظلوم معصوم".