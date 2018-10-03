"حمزة": معصوم أحد أبطال نصر أكتوبر

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كشف المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، سرًا عن عائلة السفير مرزوق المتهم في قضية انتمائه لجماعة أسست علي خلاف القانون "جماعة الإخوان المسلمين".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "نحن على بداية احتفالات نصر أكتوبر واحد أبطالها السفير معصوم مرزوق في السجن وعائلته بدون دخل".

في الوقت الذي تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "حمزة" حيث قال فرج أسير:" معصوم ليس معصومًا من الخطأ والكل فى مصر سواسية فكم من معصوم مظلوم وكم من مظلوم معصوم".

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