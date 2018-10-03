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رد "ساويرس" على سؤال حول فساتين "العرى" بالجونة

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لوب لوج

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وأحد متابعيه على "تويتر" طالبه «متهكمًا» بالتبرع بفساتين مهرجان الجونة لتعليم الأطفال.

فيما رد ساويرس بقوله: "إحنا بنبني ونجهز مدارس في الصعيد في كل القرى اللي محرومة من المدارس خاصة سوهاج".

وتابع: "الثقافة والسينما مهمة زى التعليم بالضبط والأحكام العامة السطحية دى من غير ما تدرس أيه اللي أتعمل في المهرجان بالتفصيل غلط!

واختتم "ساويرس" رده بقوله: "مش مسألة فساتين لإن الأناقة والجمال مش عيب".

وكان حساب يحمل اسم محمود السبعاوى قد وجة رساله إلى رجل الأعمال قائلًا: "أيه رأيك فستان واحد من فساتين مهرجان السيليكون في الجونة، يعمل للناس دي كام فصل يتعلموا فيه حاجة تفيد بلدهم، ومش مهم حقهم في تعليم محترم وصحة وسلامة بدنهم وعقلهم".

كان مهرجان الجونة الذي اختتم فعالياته منذ أيام قليلة، قد هوجم من رواد التواصل الاجتماعي بسبب العري الزائد الذي ظهرت عليه بعض نجمات السينما المصرية.

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