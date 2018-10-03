عطل مفاجئ يضرب إنستجرام.. ومخاوف من اختراقه

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وكالات- الدويني فولي

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انستجرام

توقف

برنامج

اختراق

حساب

توقف تطبيق "إنستجرام" للصور والفيديوهات عن العمل، صباح اليوم، الأربعاء، حيث لم يتمكن الأشخاص من مشاهدة صورهم ورسائلهم، وبدلًا منها ظهرت الملفات الشخصية فارغة، مع ظهور رسالة تفيد بأن التطبيق "لا يمكنه التحديث".

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الذين يفوق عددهم مليار شخص، عن استيائهم ومخاوفهم من هذا الموقف وعدم تمكنهم من الدخول، خاصة بعد الاختراق الذي حدث لموقع "فيس بوك" منذ أيام، وفقًا لـصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ولا يُعتقد أن هذا التوقف له علاقة بسلسلة الاختراقات المتتالية، ولا بد أنه مجرد خطأ تقني، فهذه ليست المرة الأولى الذي يتوقف بشكل مفاجئ، ولكن نبه البعض بضرورة الخروج من الحساب على الهاتف، تحسبًا لكونه اختراقا أمنيا.

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