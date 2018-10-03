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القومية للأسمنت تتخذ قرارًا مهمًا بعد إغلاقها

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محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للأسمنت
محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للأسمنت

إيمان هاني

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روى محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، تفاصيل جديدة عن الأزمة التي تشهدتها الشركة بسبب الخسائر المالية  قائلا: "إن الجمعية العمومية للشركة اتخذت قرارًا بحل الشركة بناء على التقرير الذي عُرض من مجلس الإدارة.

وأضاف"حسنين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المُذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى أنه من الصعب اتخاذ قرار بإغلاق شركة ولكنه ليس من السهل استمرار الشركة وهى تحقق خسائر وعدم القدرة على تقليل تلك الخسائر والاستمرار فى نزيف الشركة فى ظل الظروف التى تشهدها الدولة.

 وتابع  رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت، إبأن خسائر الشركة بلغت 2 مليار و552 مليون، مضيفًا أن الرؤية كانت بحل الشركة وتسريح العاملين بها ولكن وضع خطة بتعويض العاملين فى الشركة حيث يبلغ عددهم 2057 عاملا معظمهم فوق سن الـ50، موضحًا أن قانون العمل حدد موضوع التعويض وسيتم التواصل مع وزارة القوى العاملة للوصول إلى حل.

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