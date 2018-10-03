مفاجآت تحدث الأيام المقبلة فى الساحة الرياضية

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كشف رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، كواليس عودة هيبة الدولة للسيطرة على الساحة الرياضة بعد الأزمات المتتالية التي حدثت بها.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "من اليوم حتى نهاية الأسبوع المقبل هناك قرارات سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي أو القضائي ستتخذها الدولة لإعادة هيبتها في الساحة الرياضية على أعلى مستوى".

وتابع: "ما سيحدث لا يتصوره أحد، بالإضافة إلى قرار مهم جدًا من اللجنة الأوليمبية الدولية.

جدير بالذكر أن الساحة الرياضة المصرية قد شاهدت في الأيام القليلة الماضية صراعات كبرى بين رؤساء بعض الأندية حتى تدخلت الجماهير في المعادلة، ما ينبئ بحدوث أزمات في القريب العاجل.

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